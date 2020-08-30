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Aktüel Fethiye'de Zafer Bayramı Türk bayraklarıyla süslenen teknelerle kutlandı
Aktüel

Fethiye'de Zafer Bayramı Türk bayraklarıyla süslenen teknelerle kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 12:47:01 -
Fethiye'de Zafer Bayramı Türk bayraklarıyla süslenen teknelerle kutlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla süslenen teknelerle yapılan geçiş ilgi çekti.

İlçenin turistik Göcek Mahallesi'nde Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince düzenlenen etkinlikte, Türk bayraklarıyla süslenen 45 tekne, D-Marin Plajı önünde toplandı.

Tekneler, korna ve marşlar eşliğinde Göcek açıklarında tören geçişi yaptı. Teknelerde bulunanlar da ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Göcek Temsilcisi İskender Dursun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, maviyle yeşilin buluştuğu, Türkiye'nin gözbebeği Göcek'te kutladıklarını söyledi.

Etkinliğe birçok kişinin gönüllü katıldığını, denizdeki tatilcilerin de destek verdiğini anlatan Dursun, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu durumu da göz önünde bulundurarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı mavi vatanda kutladık. Türkiye'nin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü ve Türk milletini gerektiği zaman bu zaferleri yeniden yazabileceği mesajını vermek istedik." diye konuştu.

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