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Aktüel Fethiye'de villada kumar oynayan 5 kişiye 22 bin 25 lira ceza
Aktüel

Fethiye'de villada kumar oynayan 5 kişiye 22 bin 25 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:56:45 -
Fethiye'de villada kumar oynayan 5 kişiye 22 bin 25 lira ceza

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek villada kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 22 bin 25 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Fethiye Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Villaya düzenlenen operasyonda 2 kumar maması, 8 deste iskambil kağıdı, 86 pul ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıt ele geçirildi.

Ekipler villadaki 5 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 22 bin 25 lira ceza uyguladı.

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