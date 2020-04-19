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Aktüel

Fethiye’de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu

Fethiye’de korona virüsü salgınını önleme tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, sıcak havalarda eklenince sokak hayvanları susuz kaldı.

2020-04-19 20:22:31 -
Fethiye’de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu

Fethiye’de korona virüsü salgınını önleme tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, sıcak havalarda eklenince sokak hayvanları susuz kaldı.


Tuzla Mahallesi’ndeki Salı Pazarı Meydanı’nda susuz kalan bir köpeğin yardımına bekçiler koştu. Çeşmeden aldığı suyu eliyle köpeğe su içiren bekçinin görüntüsü hayvan severlerin beğenisini toplandı.

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