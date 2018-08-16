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Fethiye'de "bayram temizliği" operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "bayram temizliği" adı verilen operasyonda 1,5 ton sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 22:23
Fethiye'de "bayram temizliği" operasyonu

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, altı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde narkotik köpeği "Hera" ile yapılan aramada 19 litrelik damacanalarda 1,5 ton sahte içki ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda E.K (32) ve İ.Y. (49) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 22:23
  1. Fethiye
  2. Muğla
  3. Sahte içki
  4. tutuklama

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