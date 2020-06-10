Fethi Acar’dan Darbelerden Kesitler! Yokuşa Sürülen Milli İrade

Fethi Acar’ın kitabı “Darbelerden Kesitler Yokuşa Sürülen Milli İrade”de 16 Haziran Ezan-ı Muhammediye’nin aslına dönebildiği tarihin yıldönümünü “Unutma, Unutturma” deniliyor. 1932’de dikta, tek parti yönetimi milletimizin ezanına ve kaametine dokunup, ‘Tanrı Uludur’a çevirdiler. Aklımın erdiği yıllarda ve sonrasında bununla büyüdük. On sekiz yıl sürdü. Buna uymayanlar hapise atıldılar. Yazar Acar, Cumhuriyet Senatosu tutanaklarında da defalarca yer aldığının canlı şahidi olduğunu ve 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 darbelerini de TBMM’de yaşayanlardan biri. Darbelerin tüm ayrıntılarını işleyen bu eşsiz eser değerli okuyucularını bekliyor.

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