Festival severler Shake It İzmir’de buluşacak

İzmirli 4 Example Creative Agency’nin gerçekleştireceği Shake It İzmir Festivali, lezzet ve müzik tutkunlarını bir araya getirecek.

İzmir’in ilk tema festivali olan Shake It, farklı lezzetlerin ve karışımların deneneceği workshoplar, konserler ve müzik dinletilerinin yanı sıra festival pazarıyla da konuklarını ağırlayacak.

20 - 21 Nisan tarihlerinde Güzelbahçe Parc Ceremonie’de düzenlenecek festivalde, aralarında Can Bonomo ve Hey Douglas gibi isimlerin yer aldığı müzisyenler sahneye çıkarak canlı performanslarını sergileyecek.

Konuyla ilgili bilgi veren 4 Example ekibi, 1 yıl önce ilkini gerçekleştirdikleri organizasyona olan ilginin bu yıl daha da arttığını belirterek, bu yıl 2 gün boyunca 7 bin 500 kişiyi konuk etmeyi istediklerini söyledi.

İki gün boyunca rengarenk bir festival

Festival alanında birçok etkinliğin gerçekleşeceğini belirten 4 Example ekibi, festivale ilişkin şunları söyledi:

“Parc Ceremonie’de 18 dönümlük bir alanda farklı stantlar ve renkli etkinliklerle Shake It İzmir’i gerçekleştireceğiz. Harmony Of Mixology temasıyla birlikte alanında tanınmış bartenderların hazırlayacağı farklı tatlardan esintileri taşıyan içecekler ve özel atıştırmalıkların yapılacağı workshoplar da sunacağız. Pizza Locale, Pop Up Burger, Çeşnili Döner ve Emektar Kebap gibi markalarla lezzet rüzgarı estireceğiz. Başta İzmir olmak üzere; Aydın, Manisa, Muğla, Bursa ve Eskişehir’den konuklarımızı bekliyoruz. Katılımcılar festival pazarında yüz boyama, saç tasarımı, kostüm, takı, tişört tasarımı, kıyafet, festival makyajı gibi farklı stantlarla hem alışveriş yapacak; hem de keyifli saatler yaşayacak. Festival alanında dans aktiviteleri ve Bartender’ların gerçekleştireceği sunumların da yoğun ilgi görmesini bekliyoruz.”

“Farklı şehirlerde de olacak”

Shake It İzmir biletlerinin Biletix’te satıldığını da hatırlatan 4 Example ekibi, “Etkinlik günü kapıdan da bilet satışı gerçekleştirilecek. Gün boyunca, Üçkuyular İskele ve Fahrettin Altay Metro durağından konuklara özel olarak ücretsiz festival servisi hizmetimiz de olacak” bilgisini verdi.

Shake It İzmir’i yurt çapına taşımak istediklerini belirten 4 Example ekibi, Eskişehir, Kıbrıs ve Antalya’da da görüşmelerini sürdürdüklerini dile getirdi; önümüzdeki yıllarda farklı temalara sahip organizasyonlara imza atmak istediklerini de sözlerine ekledi.