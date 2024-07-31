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Yaşam Festival için gelmişti! Güney Koreli'nin Beykoz'da feci sonu
Yaşam

Festival için gelmişti! Güney Koreli'nin Beykoz'da feci sonu

Yeniakit Publisher
2024-07-31 19:36:00 -

Festival için Türkiye'ye gelen Güney Kore gösteri grubunda yer alan Song Myongjae (28),Beykoz'da arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak için girdiği denizde boğularak öldü.

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Türkiye'ye gelen Güney Kore gösteri grubunun yardımcı elemanı Song Myongjae (28), Çubuklu sahilde arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün İstanbul'un Beykoz İlçesi, Çubuklu sahilinde yaşandı. İddiaya göre, 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Türkiye'ye gelen Güney Kore gösteri grubunun yardımcı elemanı 28 yaşındaki Song Myongjae, arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak için denize girdi. Bir süre denizde ayakkabıyı almak için duran Song Myongiae bir anda gözden kayboldu. Beraber geldiği arkadaşı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının sonunda Song Myongiae'nin cansız bedeni bulundu. Karaya çıkarılan Song Myongiae sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapılarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güney Koreli Song Myongiae'nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Selda Saygılı, "Dün böyle üzücü bir olay yaşadık. Kültürel sanat festivali için gelmiştik. Koreli genç bir arkadaşımız düşen ayakkabıyı almak istemiş. Maalesef deniz dalgalarından akıntıya kapılıp gidiyor. Üzücü bir olay" dedi.

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