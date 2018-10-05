THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Fesleğenin faydaları saymakla bitmiyor

Fesleğenin faydaları nelerdir? İşte fesleğenin faydaları...

05 Ekim 2018 Cuma 18:06
Fesleğenin faydaları saymakla bitmiyor

Fesleğenin sinirdim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Hazımsızlık, mide kramplarını önler. Mide bulantısına iyi gelir. Anti-stres etkisi sayesinde, sinirlilik, depresyon, gerginlik, stres ve uykusuzluk durumlarında olumlu etkileri bulunmaktadır. Yapılan son çalışmalarda fesleğen yapraklarının strese karşı önemli bir koruma sağladığı görülmüştür. Hatta sağlıklı kişilerin stresi önlemek için günde 2 kez fesleğen yaprağı çiğnenmesi önerilmektedir.

Ağızda çıkan yaralar veya pamukçuk, fesleğen ağız banyosu yoluyla tedavi edilebilir. Migren, baş ağrıları, epilepsi ve boğmaca gibi rahatsızlıklarda fesleğen kullanılabilir. Solunum sistemi bozukluğunun tedavisinde faydalıdır. Bal ve zencefil ile fesleğen yaprakları kaynatılarak, bronşit, astım, grip, öksürük ve soğuk algınlığı durumlarında kullanılabilir.

Balgam söktürücü etkisi vardır. Fesleğen suyu, mantar ve diğer deri hastalıklarının tedavisinde faydalıdır. A vitamininden zengindir. A vitamini aynı zamanda akciğer ve ağız boşluğu kanserlerini önlemede yardımcıdır. Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan K vitamininden zengindir. Kemiklerde mineralizasyon sürecine yardımcı olarak kemikleri güçlendmesine katkı sağlar.

Potasyum, manganez, bakır ve magnezyum gibi mineralleri içerir. Potasyum kalp hızı kontrolü ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur. Hücre ve vücut sıvıları önemli bir bileşenidir. Fesleğen demir minerali için mükemmel bir kaynaktır. Taze yaprakları 3.17 mg/100 g demir içerir. Demir, kırmızı kan hücreleri içindeki hemoglobinin bileşeni olup, kanın oksijen taşıma kapasitesini belirler.

Fesleğen pişirilmeden taze olarak kullanılacağı gibi pişirilerek de kullanılabilir, yemeklere katılabilir. Ayrıca evde saksılarda fesleğen yetiştirmek oldukça kolay olduğu için evde fesleğen yetiştirilmesi önerilir. Böylece taze tüketimi karşılayacak fesleğen elde edilebilir. Fesleğen birçok sebze, tavuk veya et yemeklerinde kullanılabilir. Ayrıca soslara eklenerek yemeklere ayrı bir tat katmaktadır.

Çok yüksek oranda ve çok sık kullanılması vücutta olumsuz etkiler oluşturur, kanseri tetikleyebilir. Bu yüzden fazla tüketilmemelidir. Ayrıca hamile kadınların kullanması da sakıncalı olabilir.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da 102 yaşındaki kadın kanepeden düşerek öldü
    1. Antalya'da 102 yaşındaki kadın..
    2. Ardahan'da 90 güvenlik korucusu yemin..
    3. Alüminyum tavayı böyle dönüştürün
    4. Adıyaman’da çıkan yangında 100 ağaç..
    5. Ankara'da ByLock operasyonu! 5 memur..
    6. Siyah beyazlıları rahatlatan haber!..
    7. İsrail güçleri bir Filistinliyi daha..
    8. Batman şehidi Ulus, ebedi yolculuğuna..
    9. Tart yaparken...
    10. Bakanlık açıkladı! Çok sayıda gözaltı..
    11. Kırklareli'nde yolu şaşıran göçmenler..
    12. 471 yıllık tarihi hamam satışa..
    13. "Çalışan kadınlarda daha fazla!"..
    14. İran'da muhafazakarlar o yasayı..
    15. Bahreyn'den Batman'daki terör..
    16. Fesleğenin faydaları saymakla bitmiyor
    17. Annenin sesi ve kokusu bebeğin tek..
    18. TBMM Başkanı Yıldırım, HSK üyelerini..
    19. Naneli kuru cacık tarifi
    20. Avrupa Konseyi'nden Hırvatistan'a..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı