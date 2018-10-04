Fernando Muslera: Atamamanın bedelini ağır ödedik

''İYİ FUTBOL SERGİLEDİK''

Takımın oyunu nedeniyle gururlu olduğunu belirten Uruguaylı kaleci, "Çok zor bir rakibe karşı deplasmanda oynuyorsunuz. Buna rağmen 90 dakika çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Porto'dan daha çok pozisyona girdik. Pozisyonları değerlendiremezseniz bedelini ağır ödüyorsunuz. Bugün bu bedeli ağır ödedik. Ama evimize mutlu dönüyoruz. İyi bir futbol sergiledik. Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

(Sporx)