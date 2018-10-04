THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Fernando Muslera: Atamamanın bedelini ağır ödedik

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, 1-0 mağlup oldukları Porto karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 03:42
Fernando Muslera: Atamamanın bedelini ağır ödedik

''İYİ FUTBOL SERGİLEDİK''

Takımın oyunu nedeniyle gururlu olduğunu belirten Uruguaylı kaleci, "Çok zor bir rakibe karşı deplasmanda oynuyorsunuz. Buna rağmen 90 dakika çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Porto'dan daha çok pozisyona girdik. Pozisyonları değerlendiremezseniz bedelini ağır ödüyorsunuz. Bugün bu bedeli ağır ödedik. Ama evimize mutlu dönüyoruz. İyi bir futbol sergiledik. Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 03:42
  1. Fernando Muslera
  2. Galatasaray
  3. Porto
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Muslera

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fernando Muslera: Atamamanın bedelini ağır ödedik
    1. Fernando Muslera: Atamamanın bedelini..
    2. Tugay Kerimoğlu'ndan maç sonu gülen..
    3. Belhanda'nın maç sonu gülme görüntüsü..
    4. İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün..
    5. Fatih Terim'den maç sonu yorumu: Helal..
    6. Fransız uzman: Erdoğan hedefine ulaştı
    7. ABD'de saldırı! Yüzlerce polis sevk..
    8. 'Pornocu' Nurgül Yeşilçay'ın ahlaksız..
    9. Bir fabrika yangını haberi de..
    10. FETÖ kampında görüldüğü iddia edilen..
    11. İlber Ortaylı'dan sert çıkış:..
    12. Trump'ın vergi kaçırdığı iddiası..
    13. Türk-İş'ten 'TTK'ya işçi alınsın' talebi
    14. "İbranice el yazması büyü kitabı" ele..
    15. Aydın'da JES yapımına vatandaşlar..
    16. Tüfekle vurulduğu belirlenen köpek..
    17. Galatasaray tek golle yıkıldı!
    18. O binanın sahibi konuştu: Rize'de..
    19. Kayıp çocuğun annesinden yürek yakan..
    20. Sanayi Bakan Yardımcısı Büyükdede'den..
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?