Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaştı. Antalyaspor mücadeleyi 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş oyuncuları Gedson Fernandes ve Necip Uysal, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Gedson Fernandes: "Taraftara karşı boynumuz bükük"

Gedson Fernandes maç sonrasında; "Kabul etmesi zor. Yine mağlubiyet. Elimizden geleni, gerekeni yapamadık. Kazanmak istiyorduk. Biz Beşiktaş'ız, daha iyisini yapmalıyız. Beşiktaş, mağlubiyeti bu kadar kolay kabullenmemeli. Taraftara karşı boynumuz bükük. Hep birlikte bu kötü gidişatın sorumlusuyuz." sözlerini sarfetti.

Necip Uysal: "Bir türlü işler iyi gitmiyor"

Necip Uysal ise açıklamasında; "Çok üzgünüz. Penaltı pozisyonunda penaltı vardı. Bir türlü işler iyi gitmiyor. Her hafta toparlanmaya çalışıyoruz ama çok basit goller yiyoruz. Çok üzgünüz. Ne anlatacağım, ne konuşacağım bilemiyorum. Bize yakışmıyor. Düzeltmeye çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa." ifadelerini kullandı.

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