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Gündem Feridun Öncel gözaltına mı alındı? Sedat Peker’in Feridun Başkan dediği Feridun Öncel gözaltında mı?
Gündem

Feridun Öncel gözaltına mı alındı? Sedat Peker’in Feridun Başkan dediği Feridun Öncel gözaltında mı?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, videosunda Feridun Başkan olarak bahsettiği Feridun Öncel hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Feridun Öncel gözaltına mı alındı? Sedat Peker’in Feridun Başkan dediği Feridun Öncel gözaltında mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-10 16:48:00 - 2021-06-10 16:50:59
Feridun Öncel gözaltına mı alındı? Sedat Peker’in Feridun Başkan dediği Feridun Öncel gözaltında mı?

Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sedat Peker'in lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.Sedat Peker'in yayınladığı videolarda 'Feridun başkan' diye bahsettiği kişinin Şanlıurfa MHP eski İl Başkanı Feridun Öncel olduğu belirlenmişti. 

Feridun Öncel kimdir?

12 Eylül 1954 yılında Şanlıurfa'da doğan Feridun Öncel, ilk ve ortaokulu Şanlıurfa'da, liseyi İstanbul'da İhsan Mermerci Okulu'nda bitirmiştir. Üniversite öğrenimini, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlamıştır.1995 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi 1. sıra Şanlıurfa Milletvekili olan Öncel, 1995-1998 yılları arasında Şanlıurfa MHP İl Başkanı olarak görev yapmıştır.

Bunun yanında Feridun Öncel'in Genel Başkanlığını yaptığı Başkent İktisatçılar Derneği, Mum Gibi Yanan Kerkük, Ermeni Soykırım Yalanı, Vatan Namustur Satılamaz, Türk Telekom'un Özelleştirilmesi, AİHM Kararı, AB Macerası, Küresel Sermayenin Ürünlerine Boykot Çağrısı ve Uyuşturucu Madde Kullanımı'nın zararlarına ilişkin pek çok rapor düzenleyerek kamuoyu ile paylaşmıştır.Feridun Öncel, Memleketçi Sanayici ve İş Adamları ( MİSİAD ) Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.

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