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Ferhat Karademir: Çok kritik bir maça çıkacağız

1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Altay ile karşılaşacak olan Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, alt sıralardan uzaklaşmak için rakipleri karşısında kazanmaları gerektiğini söyledi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:08
Ferhat Karademir: Çok kritik bir maça çıkacağız

1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Altay ile karşılaşacak olan Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, alt sıralardan uzaklaşmak için rakipleri karşısında kazanmaları gerektiğini söyledi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bundan sonraki her maçın kendileri için hayati önem taşıdığını söyledi.

Puan sıralamasında kritik bir yerde olduklarını belirten Karademir, "Şu an bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Önümüzde zorlu bir Altay maçı var. Alt sıralardan uzaklaşmamız için varımızla yoğumuzla mücadele edip, Altay maçını kazanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Karademir, taraftarlarından destek isteyerek, "Taraftarlarımızın yarın maça ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Bu takım hepimizin. Çok kritik bir maça çıkacağız. Herkesin desteğiyle inşallah yarınki maçı iyi bir sonuçla geçeceğiz. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:08
  1. Altay
  2. Ferhat Karademir
  3. Futbol
  4. Giresunspor
  5. Spor Toto 1. Lig

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  • Leyla Leyla 1 sa önce
    Sayın fehmi koru beyefendi.oyle bir zamanda nokta atışıyapıyorsun ki ortaya attigin bir cümlenkaç gündür ağzında gevelediklerini silip attığın gibi kıçlarinin üstüneoturuyorsun.DUAYENLIK BUDUR TEBRİK EDERİM

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