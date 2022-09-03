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Medya Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!
Medya

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Tayfur'un kızı, oğlu ve babasını çektiği fotoğrafı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 16:53:00 -
Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Tayfur'un kızı, oğlu ve babasını çektiği fotoğrafı paylaştı.

Arabesk müziğin önemli isimi Ferdi Tayfur, bir döneme damga vuran sanatçılar arasında anılıyor.

76 yaşındaki usta sanatçı 2011 yılında geçirdiği yüz felci sonrasında içine kapanarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.

Kızı fotoğrafını paylaştı

Marmaris'te yaşayan Tayfur, uzun süre ardından sosyal mecralarda göründü.

Kızı Tuğçe Tayfur, babası ile oğlu Taner Efe'nin yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

Şeker hastalığıyla mücadele veren Ferdi Tayfur'ın beyazlayan saç ve sakalı da dikkat çekti.

İşte o paylaşım...

 

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