Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Son olarak 15 gün olmadan nişan atan Tayfur bu olaydan 2 gün sonra nişanlısıyla yeniden barışmıştı. 2. Sayfa'ya konuk olan Tuğçe Tayfur, ilişkisi hakkında konuştu.

Ünlü isim, yaşadıkları krizin perde arkasıyla ilgili şöyle dedi:

Göz önünde olduğumuz için biraz fevri davrandık. 'Görüntülü aradım, açmadın' olayı değil tabii ki. Aradım açmadı, sinirlendim. O da sinirlendi. Açması gereken bir telefondu...

FERDİ TAYFUR NİŞANDA YOKTU

Babasının nişana katılmamasıyla ilgili de konuşan Tuğçe Tayfur, "Nişandan üç gün önce babamın yanına gittik. Beni ondan istedi. Cennet Adası'ndan çıkmıyor babam. Marmaris'ten dönmesi sıkıntı. Ben Burak ile babamı yalnız bıraktım. Sohbet ettiler. Birbirlerini anlayıp, anlaştılar. Burak saygılı bir adam. Babam damadını sevdi, sevmese nişan olmazdı" dedi.

Annesi Necla Nazır'ın da damadı Burak Kalfa'yı çok sevdiğini dile getiren Tuğçe Tayfur, "Biz kavga edince annem çok üzülüyor" dedi.

Tuğçe Tayfur ailelerin kavga olayından rahatsız olduğunu söyleyerek düğün tarihi ise annesiyle nişanlısının belirlediğini ifade etti. Tayfur, "Burak ve annem belirledi. 'Altı ay geçti, bu işi artık ciddiye bindirelim' dediler, ben de 'tamam' dedim. Dayatma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur kimdir, Ferdi Tayfur hasta mı? Ferdi Tayfur son durumu:

Ferdi Tayfur, Türk ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu. Ferdi Tayfur Turanbayburt ya da sahne adıyla Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945’te Adana’da dünyaya gelmiştir. Şarkıcı, besteci, söz yazarı, şair, oyuncu, yönetmen, senarist ve aranjör gibi çeşitli mesleklerde görev alan Tayfur; esas olarak müzisyen kimliği ile bilinir. 1968 yılında eser vermeye başlayan müzisyenin çıkışı 1973 çıkışlı ‘Kır Çiçekleri’ plağıyla olur. 30’un üzerinde film ve albüme sahip Tayfur, Türk dünyasına farklı alanlarda unutulmaz projeler miras bırakmıştır. Toplamda dokuz defa Altın Plak Ödülü kazanan sanatçı sinema filmlerinde de yer almıştır. Böbrek rahatsızlığı baş gösteren Ferdi Tayfur'a 25 Nisan'da geldiği Antalya'da, 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi. Geçtiğimiz yıllarda Ferdi Tayfur da yüz felci oldu. Şimdi sağlık durumu iyi.

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