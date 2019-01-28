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Ferat Üngür kimdir nerelidir? Ferat Üngür biyografisi

Ferat Üngür O Ses Türkiye'de finalist olmasıyla birlikte Ferat Üngür'ün kim olduğu en çok aranan kelimelerin başında geldi. Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi’nde Müzikoloji bölümünde tamamladı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
Ferat Üngür kimdir nerelidir? Ferat Üngür biyografisi

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi’nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. Ferat Üngür, “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla adından söz ettirmişti. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye’deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür’ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer’e benzetildi. Murat Boz'un yarışmacılarından Ferat Üngür, O Ses Türkiye finalinde 'Ay Yüzlüm' şarkısını söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
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