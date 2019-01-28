Ferat Üngür kimdir nerelidir? Ferat Üngür biyografisi
Ferat Üngür O Ses Türkiye'de finalist olmasıyla birlikte Ferat Üngür'ün kim olduğu en çok aranan kelimelerin başında geldi. Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi’nde Müzikoloji bölümünde tamamladı.28 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi’nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. Ferat Üngür, “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla adından söz ettirmişti. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye’deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür’ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer’e benzetildi. Murat Boz'un yarışmacılarından Ferat Üngür, O Ses Türkiye finalinde 'Ay Yüzlüm' şarkısını söyledi.
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