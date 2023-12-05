Fenomenlere özel tim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kara para aklayan, vergi kaçıran sosyal medya fenomenleri için özel ekip kurdu. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekip, ulaştığı belgeleri MASAK'a iletiyor.

MASAK'ın ilk belirlemelerine göre, 3 binin üzerinde fenomen radara yakalandı. 100'den fazla fenomen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat ile başlayan soruşturmalar diğer fenomenleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Sosyal medya fenomeni görüntüsü altında kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik son yılların en kapsamlı incelemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu.

PANDEMİDE BAŞLAMIŞ

Vergi müfettişleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu uzmanlarından oluşan özel ekip fenomenler için vergi incelemesini derinleştirdi. Yapılan incelemelerde şüpheli işlemlerin pandeminin yaşandığı 2020 yıllarında başladığı belirtti. İncelemeler son 4 yılda yoğunlaşıyor. Fenomenlere yönelik son yılların en kapsamlı denetimi sürdürülürken, yapılan incelemeler sonucu sosyal medyadan gelir elde eden ve vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3 binin üzerinde mükellef tespit edildi. Kara parayla ilgili şüphe ortaya çıktığında ise MASAK devreye girdi. Vergi müfettişleri, vergi kayıp-kaçağı, MASAK uzmanları da suç gelirlerinin aklanmasını incelemeye başladı. 100'ün üstünde fenomenin dosyası savcılığa iletildi. Uzmanlar, 2019 sonrasında kara para trafiğinin esas olduğunu söyledi.

KAPATMAK İŞE YARAMAZ

Uzmanlar, "Vergi yönünden inceleniyor, para hareketleri takip ediliyor. Hesabını kapatsalar dahi geriye dönük bütün hareketleri inceleyebiliyoruz. Aldıkları gayrimenkul, otomobil hepsine bakılıyor" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

O MASADAN YENİ POZLAR

Dilan Polat'ın 2019'da 'Şampiyon Ligi' diyerek paylaştığı fotoğraf karesinde bulunan ve haklarında soruşturma başlatılarak yurtdışı çıkış yasağı konulan fenomenlerin mutluluk pozları devam ediyor. Malvarlıklarına da el konulan bu isimlerden Merve Nur Korkut, İleyda Topal, 'Tayyargil' olarak tanınan Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz'ün paylaşımları dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİNE İDDİANAME

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleri nedeniyle 30 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, göçmenlerin yoğun yaşadıkları bölgelerde üzerinde kurt görseli ve "Arap çölüne dön!" afişleriyle "Arapları öldür!" yazılarının yazıldığı ve faşist Nazi ırkçı amblemlerin çizildiği belirtildi. Paylaşımların ardından 1 Eylül'de Adana'da 27 yaşındaki yabancı uyruklu Mahmut D'nin, başından vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

İddianamede şüpheliler Süha Çardaklı, Hüseyin Dicle, Ramin Saeidi, Eray Ertürk, Ahmet Abdelaal, Adem Enes Gezer, Murat Erkek, Batuhan Çolak, Furkan Uludağ, Serkan Kafkas, Ümit Yasin Perinçek, Serdar Sönmez, Efe Emirhan Konaşoğlu, Ali Derviş Antal, Kutluhan Erol, Kutsal Yusuf Taş, Abdullah Aslan, Abdulrazak Çoban, Kemal Muhammet Karaçuka, Mahmud Elosman, Muhammed Elmuhammed, Furkan Göngör, Anıl Berkay Çetin, Adnan Özer Koş, Furkan Özbek, Harun Aytekin, Seval Göçer, Ayşe Toprak, Nilgün Tap ve Hikmet Kemal Köse'nin 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

ÖZDAĞ'IN DOSYASI AYRILDI

Şüpheliler arasında bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, parlamenter sıfatının bulunması nedeniyle dosyasının ayırılmasına karar verildi. Özdağ hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"dan ayrı dosya açıldı.