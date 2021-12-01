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Ekonomi Fenomenler yatırımcıyı yine mağdur etti: Shiba coin yükselecek dediler ama düşüşte!
Ekonomi

Fenomenler yatırımcıyı yine mağdur etti: Shiba coin yükselecek dediler ama düşüşte!

Sert hareketleri sebebiyle yatırımcıya güven vermeyen ve sakıncalı emtialar arasında bulunan kripto para piyasası, sosyal medya fenomenleri ve iş bilmez traderlar sebebiyle de ciddi mağduriyetlere sahne oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 15:54:00 - 2021-12-01 15:55:25
Fenomenler yatırımcıyı yine mağdur etti: Shiba coin yükselecek dediler ama düşüşte!

Sert hareketleri sebebiyle yatırımcıya güven vermeyen ve sakıncalı emtialar arasında bulunan kripto para piyasası, sosyal medya fenomenleri sebebiyle de ciddi mağduriyetlere sahne oluyor. Reklam alabilmek için büyük takipçi kitlesine ihtiyaç duyan fenomenler, daha fazla takipçi kazanabilmek için marjinal çıkışlar yapıyor.

Uzun bir süredir düşüş trendinde olan shiba coin düşüş trendi çizgisine sahte atak yapınca bir çok yatırımcıyı ve fenomeni heyecanlandırdı. Henüz bitcoin 60 bin dolar bandını kırıp kalıcılık sağlamadığı halde fenomenlerce shiba coin'in yükselişe devam edeceği düşünüldü. Bitcoin'in yükseliş yapıp güvenli trend yapısına oturmadan altcoinlerin yükselmesinin olanaksız olduğunu unutan fenomenler takipçilerini shiba coin'e yönlendirdi. Sahte atak sonrası tekrar düşüş yaşayan shiba, fenomenler sebebiyle alım yapan acemi yatırımcıyı yüzde 17'lik bir düşüşle (zararla) baş başa bıraktı. Feomenler, gerekli tedbirler uygulanmadığı için analizin sonuna 'yatırım tavsiyesi değildir' diyerek sebep oldukları mağduriyetlerden sıyrılmaya devam ediyorlar...

Yeni Akit

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