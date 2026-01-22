  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Harita değişecek! 'İki ülke birleşiyor!' DEM’in kirli oyununa Cumhur’dan tokat gibi cevap: Kardeşlik süreci durmayacak! İstanbul'da dev kumar operasyonu! Milyarlık vurgun yapan "sosyete" isimleri tutuklandı! "Koynunda beslediği yılan Avrupa'yı sokmaya başladı": Terör yandaşları sokağa döküldü! İsrail'de 'tarım' çöküşü! Hiç bir ülke almıyor ürünler dalda çürüyor! 22 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 22 Ocak 1901: Cemâleddin Abdullah Efendi'nin (Osmanlı Hukukçusu, Mısır Kadısı) Şam yönetimi duyurdu: SDG ateşkesi ihlal etti, çok sayıda ölü ve yaralı var Trump’ın o ülkeyi zorla alma planı! Güç kullanmayacağım O ülke Trump'ın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmayı reddetti
Gündem Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık!
Gündem

Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık!

Milli ve manevi değerlerimizi hedef alan sözde fenomenlerin iğrenç hayatları bir bir deşifre olmaya devam ediyor. "Kafalar" isimli YouTube kanalıyla milyonlarca gencin zihnini bulandıran, onları boş işlere sevk ederek vatanına milletine hayırsız bir nesil yetiştirmeyi gaye edinen Bilal Hancı, uyuşturucu operasyonu kapsamında yakayı ele verdi. Savcılıkta itiraf dolu bir ifade veren Hancı, uyuşturucu batağına saplandığını kabul ederken, hakkındaki "grup" şeklindeki ahlaksız ilişki iddialarıyla da toplumun temeli olan aile yapısına nasıl dinamit koyduklarını bir kez daha kanıtladı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Hancı, ifadesinde kokain ve MDM maddesi kullandığını kabul etti.

 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, uyuşturucuya 2024 yılında Amsterdam’da başladığını belirten Hancı, bu sürecin kişisel sorunlarla bağlantılı olduğunu söyledi.

Uyuşturucuya başladığı yer

Hancı, "Çok sarsıntılı ve psikolojik süreci ağır olan bir boşanma aşamasından geçiyordum. Bu dönemde Amsterdam’da kokain ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu kullanmaya başladım" dedi.

 

"Ayda 1 kere kullandım"

2024 yılının başlarında Türkiye’ye döndüğünü belirten Hancı, kullanım sıklığına dair olarak şu ifadeleri kullandı: "Genellikle her ay 1 kere olacak şekilde, psikolojik süreçler nedeniyle kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bu maddeyi kullandım."

"Arkadaş ortamlarından temin ettim"

Uyuşturucuyu Türkiye’de arkadaş çevresinden temin ettiğini söyleyen Hancı, bu kişilerin isimlerini şu aşamada hatırlamadığını söyledi. Hancı, hatırlaması halinde savcılığa bilgi verebileceğini belirtti. Hancı ayrıca, uyuşturucuyu başkalarına vermediğini, kimseye bu yönde teklifte bulunmadığını ve uyuşturucu kullanılan herhangi bir parti ya da organizasyona katılmadığını da kayda geçirdi.

 

"Grup" iddialarını reddetti

Dosya kapsamında ifadesi alınan B.B.A’nın, "birlikte uyuşturucu kullandık ve birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşadık" yönündeki iddialarına da yanıt veren Hancı, bu iddiaları reddetti.

Hancı ifadesinde, "Fashion TV’nin güzellik yarışmasının düzenlendiği gala gecesinden sonra bu şahsın Etiler’de bulunan ve ismini bilmediğim ikametine yalnızca ikimiz gittik. Eve gittiğimde orada zaten kokain olduğunu gördüm. Bana ikram etti ve birlikte kullandık" dedi.  Söz konusu olayda herhangi bir cinsel birliktelik yaşanmadığını vurgulayan Hancı, üçüncü bir kişinin bulunduğu ya da grup halinde bir durum yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

 

"İzmir’den eskort getirip bir hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim"

Bilal Hancı'nın ifadesinin ortaya çıkmasının ardından eski eşi Esin Çepni sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Çepni şu ifadeleri kullandı: 'Gece kulüplerini sevmiyorum, gürültülü yerleri sevmiyorum, alkol sevmiyorum diye evimde oturdum. Ben sevmiyorum diye sevene engel olmayayım dedim; o bar senin, bu kulüp benim diye gezildi durdu. O zaman ben mağdur değildim… Volkan’la beraber takılıp çatır çatır p*tlarken, “yapma etme” diye sinir krizleri geçirdiğimde de ben mağdur değildim.

 

Aldatıldım, haykırdım, ses çıkardım. Arkadaşının karısı bana, “Senin yüzünden işlerimiz iptal oluyor, her yere duyurmak zorunda mıydın?” diye psikolojik şiddet gösterirken ben yine mağdur olamadım. Magazin sayfalarında, bilmediğim bir Snapchat hesabından kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında da inanamadım.

İzmir’den e*kort getirip bir hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim. Domine ettiği sosyal medya ve çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni afaroz etti; bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım, yine ben mağdur değildim. Annem arandı, “Bizim aile şerefimiz var” dendi; annem aşağılandı. Siz yine şerefliydiniz, ben yine mağdur değildim. Şimdi seçtiğim ve yaşadığım, tercih ettiğim — bakın, mecbur kaldığım deniyor — seçtiğim hayatı yaşadığım için döndü dolaştı oklar yine bana saplandı; yine hakarete uğrayan, hedef gösterilen oldum. Neymiş, ben adımın psikolojisini bozmuşum. Size göre ne olduysam, olmadan evvel de ne yaşadığımı ben biliyorum. Benim üzerime gelmeyin artık.'

 

Sosyete ve fenomenler dünyasında uyuşturucu operasyonu!Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut adliyeye sevk edildi!
Sosyete ve fenomenler dünyasında uyuşturucu operasyonu!Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut adliyeye sevk edildi!

Gündem

Sosyete ve fenomenler dünyasında uyuşturucu operasyonu!Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut adliyeye sevk edildi!

Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında
Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında

Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Acun medya yöneticisine yakalama kararı
Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Acun medya yöneticisine yakalama kararı

Gündem

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Acun medya yöneticisine yakalama kararı

1.000 ton kimyasal madde: Avrupa’da uyuşturucuya tarihi darbe, 24 laboratuvar çökertildi
1.000 ton kimyasal madde: Avrupa’da uyuşturucuya tarihi darbe, 24 laboratuvar çökertildi

Dünya

1.000 ton kimyasal madde: Avrupa’da uyuşturucuya tarihi darbe, 24 laboratuvar çökertildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23