Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık!

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Hancı, ifadesinde kokain ve MDM maddesi kullandığını kabul etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, uyuşturucuya 2024 yılında Amsterdam’da başladığını belirten Hancı, bu sürecin kişisel sorunlarla bağlantılı olduğunu söyledi.

Uyuşturucuya başladığı yer

Hancı, "Çok sarsıntılı ve psikolojik süreci ağır olan bir boşanma aşamasından geçiyordum. Bu dönemde Amsterdam’da kokain ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu kullanmaya başladım" dedi.

"Ayda 1 kere kullandım"

2024 yılının başlarında Türkiye’ye döndüğünü belirten Hancı, kullanım sıklığına dair olarak şu ifadeleri kullandı: "Genellikle her ay 1 kere olacak şekilde, psikolojik süreçler nedeniyle kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bu maddeyi kullandım."

"Arkadaş ortamlarından temin ettim"

Uyuşturucuyu Türkiye’de arkadaş çevresinden temin ettiğini söyleyen Hancı, bu kişilerin isimlerini şu aşamada hatırlamadığını söyledi. Hancı, hatırlaması halinde savcılığa bilgi verebileceğini belirtti. Hancı ayrıca, uyuşturucuyu başkalarına vermediğini, kimseye bu yönde teklifte bulunmadığını ve uyuşturucu kullanılan herhangi bir parti ya da organizasyona katılmadığını da kayda geçirdi.

"Grup" iddialarını reddetti

Dosya kapsamında ifadesi alınan B.B.A’nın, "birlikte uyuşturucu kullandık ve birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşadık" yönündeki iddialarına da yanıt veren Hancı, bu iddiaları reddetti.

Hancı ifadesinde, "Fashion TV’nin güzellik yarışmasının düzenlendiği gala gecesinden sonra bu şahsın Etiler’de bulunan ve ismini bilmediğim ikametine yalnızca ikimiz gittik. Eve gittiğimde orada zaten kokain olduğunu gördüm. Bana ikram etti ve birlikte kullandık" dedi. Söz konusu olayda herhangi bir cinsel birliktelik yaşanmadığını vurgulayan Hancı, üçüncü bir kişinin bulunduğu ya da grup halinde bir durum yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"İzmir’den eskort getirip bir hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim"

Bilal Hancı'nın ifadesinin ortaya çıkmasının ardından eski eşi Esin Çepni sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Çepni şu ifadeleri kullandı: 'Gece kulüplerini sevmiyorum, gürültülü yerleri sevmiyorum, alkol sevmiyorum diye evimde oturdum. Ben sevmiyorum diye sevene engel olmayayım dedim; o bar senin, bu kulüp benim diye gezildi durdu. O zaman ben mağdur değildim… Volkan’la beraber takılıp çatır çatır p*tlarken, “yapma etme” diye sinir krizleri geçirdiğimde de ben mağdur değildim.

Aldatıldım, haykırdım, ses çıkardım. Arkadaşının karısı bana, “Senin yüzünden işlerimiz iptal oluyor, her yere duyurmak zorunda mıydın?” diye psikolojik şiddet gösterirken ben yine mağdur olamadım. Magazin sayfalarında, bilmediğim bir Snapchat hesabından kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında da inanamadım.

İzmir’den e*kort getirip bir hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim. Domine ettiği sosyal medya ve çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni afaroz etti; bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım, yine ben mağdur değildim. Annem arandı, “Bizim aile şerefimiz var” dendi; annem aşağılandı. Siz yine şerefliydiniz, ben yine mağdur değildim. Şimdi seçtiğim ve yaşadığım, tercih ettiğim — bakın, mecbur kaldığım deniyor — seçtiğim hayatı yaşadığım için döndü dolaştı oklar yine bana saplandı; yine hakarete uğrayan, hedef gösterilen oldum. Neymiş, ben adımın psikolojisini bozmuşum. Size göre ne olduysam, olmadan evvel de ne yaşadığımı ben biliyorum. Benim üzerime gelmeyin artık.'