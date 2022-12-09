Fenomen Cansu Nur Çufalı, bu sefer de eşini herkesin önünde dövdü

İşte Benim Stilim adındaki ahlaksız yarışma ile ünlendikten sonra sosyal medya fenomeni olan Cansu Nur Çufalı, bir skandala imza attı.

İş insanı Yusuf Yosi Özlevi, eski manken ve fenomen eşi Cansu Nur Çufalı’ya 2 milyonluk boşanma davası açtı. Birbirlerine karşı koruma kararı aldıran taraflar, geçtiğimiz günlerde lüks bir mekanda karşılaştı. Özlevi, "Çocuğu bırakıp geziyorsun" diye Çufalı’ya tepki gösterdi. Eski manken ise çantasıyla eşini darp etti.

Beşiktaş'taki özel bir hastaneye giderek "basit şekilde tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaraları var" şeklinde rapor alan iş insanı, eşinden şikayetçi oldu.