Fenerbahçe'yi şoke eden sakatlık! Genç oyuncu...
UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'ya konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli sakatlık yaşadı.14 Aralık 2018 Cuma 02:42
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'ya konuk olan Fenerbahçe'de genç savunmacı Yiğithan Güveli sakatlık yaşadı.
Müsabakanın 83. dakikasında rakip oyuncu Grendel ile mücadeleye girişen Yiğithan, aldığı darbenin ardından yerden kalkamadı. Sağlık görevlilerinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından Yiğithan, sedyeyle saha dışına taşındı. Genç stoperin yerine oyuna Deniz Yılmaz dahil oldu.
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