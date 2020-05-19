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Spor

Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör: Kuyt

Teknik direktör arayışlarını sürdürmeye devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:21:00 -
Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör: Kuyt

Fenerbahçe'de teknik direktörlük arayışları sürerken gündemde yer alan isimler Bjelica ve Erol Bulut iken Fransa'dan ilginç bir iddia geldi.

Kuyt bombası

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için Hollandalı eski futbolcusu Dirk Kuyt ile görüştüğünü iddia etti.

Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt, 2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş; 95 maçta 26 gole imza atmıştı.

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