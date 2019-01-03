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Fenerbahçe'ye yapılan karşılama Kayserisporluları kızdırdı!

Fenerbahçe'nin kamp için geldiği Antalya'da konaklayacağı otelde marşlarla karşılanması krize neden oldu.

03 Ocak 2019 Perşembe 23:00
Fenerbahçe'ye yapılan karşılama Kayserisporluları kızdırdı!

Fenerbahçe'nin Antalya kampı gergin başladı. Sarı-lacivertli ekibin konaklayacağı otelde marşlarla karşılanması aynı yerde kalan Kayserispor'un tepkisine neden oldu.

Hoparlörler dışarıya çıkarıldı

Sarı-kırmızılı kafile otelde yer alan hoparlörlerin dışarıya çıkarılmasını istedi. Bu tepkiler üzerine otel yönetimi hoparlörleri lobinin dışına çıkararak krizin büyümesini engelledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 23:00
  1. Kayserispor
  2. Fenerbahçe
  3. Antalya

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