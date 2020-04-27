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Spor

Fenerbahçe'ye tanıdık golcü: Bafetimbi Gomis

Yeniden yapılandırmaya giden Fenerbahçe bir dönem ligimizde Galatasaray'da top koşturan Gomis'i gündemine aldı.

2020-04-27 13:01:00 -
Fenerbahçe'ye tanıdık golcü: Bafetimbi Gomis

Yeni sezon öncesi çok büyük bir kadro değişimine hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor ancak bu kez hamle Sarı-Lacivertlilerden gelmedi.

Gomis sesleri

İddialara göre Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, Fransız golcünün transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti.

Bir süredir Suudi kulübü Al Hilal'ın Gomis'in sözleşmesindeki tek taraflı opsiyon maddesini kullanmayacağı konuşuluyordu. Mendy'nin 35 yaşındaki forveti Fenerbahçe'ye önerdiği öğrenildi.

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