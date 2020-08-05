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Spor

Fenerbahçe'ye şok! Yıldız oyuncu Fransa'ya gidiyor

Fenerbahçe'de harcama limitlerinin açıklanmasının ardından yaprak dökümü başlıyor. Sarı-lacivertliler Luiz Gustova ile yollarını ayırıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:02:00 - 2020-08-05 10:04:53
Fenerbahçe'ye şok! Yıldız oyuncu Fransa'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Marsilya'dan kadrosuna dahil ettiği Luiz Gustavo, Fransa'ya geri dönüyor. Fransa'nın güçlü takımı Lyon, Luiz Gustavo transferinde sona geldi. Lyon'un Gustavo transferinde ısrarcı olduğu Brezilyalı futbolcunun da sarı lacivertlilerden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe, yıllık 2.7 milyon Euro garanti ücret alan Luiz Gustavo'nun maaş yükünden kurtulmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, Lyon'un 5 milyon Euro'luk ilk teklifini redderken, oyuncuyu aldığı fiyatın altına asla bırakmayacak. Kanarya, Gustavo'nun bonservisi için kapıyı 7-8 milyon Euro'dan açacak.

Gustavo, Fenerbahçe’deki ilk sezonunda 32 resmi maça çıktı. Sambacı’nın kaydettiği 3 gol de ceza sahası dışından geldi. Tecrübeli oyuncunun bir de asisti bulunuyor.

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