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Spor Fenerbahçe'ye Şilili golcü geliyor...
Spor

Fenerbahçe'ye Şilili golcü geliyor...

Wasserman şirketi ile yapılan görüşmeler sırasında Blackburn formasını giyen Ben Brereton Diaz’ın isminin gündeme geldiği öğrenildi. Şilili forvetin sezon sonu takımdan ayrılma kararı alabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 11:54:00 -
Fenerbahçe'ye Şilili golcü geliyor...

Wasserman şirketi ile yapılan görüşmeler sırasında Blackburn formasını giyen Ben Brereton Diaz’ın isminin gündeme geldiği öğrenildi. Şilili forvetin sezon sonu takımdan ayrılma kararı alabileceği belirtildi.

Teknik direktör konusunda büyük bir belirsizlik yaşanmasına rağmen yeni sezonun transfer planlamasını sürdüren Fenerbahçe'nin üzerinde en çok titizlikle durduğu konu forvet takviyesi...

BU SEZON 21 GOLÜ VAR

Uzun süredir forvet bölgesinden beklenen gol katkısını alamayan ve yeni sezonda bu sorunu çözmek isteyen Sarı-Lacivertliler çok sayıda ismi listesine alırken, gündeme sürpriz bir yıldızın de girdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin gündemindeki son ismin Ben Brereton Diaz olduğu belirlendi. Alınan bilgilere göre Şilili forvetin ismi, Ferdi Kadıoğlu'nun yeni sözleşme görüşmeleri sırasında masaya geldi. Ferdi gibi Wasserman menajerlik şirketinin futbolcusu olan 23 yaşındaki Diaz, İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers'ta forma giyiyor. Bu sezon 36 maçta attığı 21 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Diaz'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sözleşmede 1 yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu ancak genç yıldızın Blackburn'un Premier Lig'e yükselememesi halinde takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

PREMIER LIG ÇOK ZOR!

Takvim'de yer alan habere göre; Blackburn Rovers şu anda 63 puanda 8. sırada ve play-off hattının 3 puan gerisinde yer alıyor. Wasserman menajerlik şirketinin yetkililerinin Ben Brereton Diaz'ın takımdan ayrılma kararı alması halinde Fenerbahçe'yle masaya oturmaya hazır oldukları iddialar arasında. Ancak Ben Diaz'a İngiltere ve İspanya'dan çok sayıda talibin olduğu da öğrenildi.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

Bu sezon attığı gollerle adından söz ettirin Ben Diaz çok yönlü olmasıyla dikkat çekiyor. Şilili yıldız iki kanatta ve forvet arkasında da oynuyor. 

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