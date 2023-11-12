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Spor Fenerbahçe'ye para yağdı! Dudak uçuklatan gelir
Spor

Fenerbahçe'ye para yağdı! Dudak uçuklatan gelir

Yeniakit Publisher
2023-11-12 10:45:00 -
Fenerbahçe'ye para yağdı! Dudak uçuklatan gelir

Bu sezon Avrupa'da yalnızca 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe, elde ettiği dev gelirle göz doldurdu.

Bu sezon Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, kasasını da doldurdu. Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar oynadığı 10 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı. Bu başarılı performansın karşılığı da maddi olarak sarı-lacivertlilere dönmüş durumda.

Sarı-lacivertliler, eleme maçlarındaki galibiyet primi ve Konferans Ligi'ne ayak bastı parası olarak tam tamına kasasına 5 milyon 700 bin euroyu koydu. Bu da güncel kurla 175 milyon TL'ye tekabül ediyor.

Fenerbahçe, kalan iki maçı kazanırsa 1 milyon galibiyet primi, grubu lider bitirdiği takdirde ise 600 bin euro son 16 primi daha kazanacak.

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