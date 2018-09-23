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Fenerbahçe'ye kötü haber! Derbide oynamaları zor

Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Son idmana sakatlıkları nedeniyle çıkamayan Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel'in Beşiktaş maçında oynamalarının zor olduğu öğrenildi.

23 Eylül 2018 Pazar 19:18
Fenerbahçe'ye kötü haber! Derbide oynamaları zor

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası tüm gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Ancak Sarı Lacivertliler'i üzern bir gelişme yaşandı.

Son idmana, sakatlıkları nedeniyle Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel'in çıkamadıkları öğrenildi. Her iki oyuncunun da derbide oynama şansının zor olduğu ifade edildi.

Hasan Ali'nin yerine İsmail Köybaşı ve Skrtel'in yerine de Diego Reyes'in oynayabileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 19:18
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş

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