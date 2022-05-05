Fenerbahçe'ye Jesus'tan haber var!

Fenerbahçe'den teknik direktör adayları arasında en güçlü olarak görünen Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe 'de yeni sezonda takımın başına getirmek istediği Portekizli teknik adam Jorge Jesus için çok ciddi bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'in en önemli yayın organlarından A Bola'da çıkan bir haberde Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

"Jorge Jesus, Brezilya'ya çok iyi adapte oldu"

Jesus'a yakınlığı ile bilinen Portekizli gazeteci Julio Miguel Neto, "Sahip olduğum bilgi, Brezilya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'ndan sonra devralacak en güçlü ismin Jorge Jesus olduğu. Brezilya için tüm yabancı teknik adamlar arasında en iyi seçenek Jesus. Brezilya'ya çok iyi adapte oldu. Ona sadece Flamengo taraftarları saygı duymuyor" ifadelerini kullandı.



Sarı-Lacivertli taraftarlar, hoca konusunda ikiye bölündü

Fenerbahçe yönetiminin Portekiz basınındaki iddiaların ardından Jorge Jesus ile temaslara hız vereceği ifade ediliyor. Öte yandan sosyal medyada ise Sarı-Lacivertli taraftarlar hoca konusunda adeta ikiye bölünmüş durumda. F.Bahçeli taraftarlar maçlarda İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulunup, takımda kalmasını isterken ve sanal alemde de destek verirken, bir grup taraftar Twitter'da "#JesusFenerbahçe'ye" hashtagi açtı. Bu etiket kısa sürede Twitter'da üst sıralara yükseldi.