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Spor

Fenerbahçe'ye golcü iddiası: Emmanuel Dennis

Forvete takviye yapacak olan Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Club Brugge'de forma giyen Emmanuel Dennis'e kanca attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 21:52:00 -
Fenerbahçe'ye golcü iddiası: Emmanuel Dennis

Dennis’in bu sezon Belçika ekibinden ayrılması bekleniyor.

Dennis bombası

22 yaşındaki golcü için İngiliz takımları Watford, Sheffield United ve Brighton’ın da teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Club Brugge’ün, bu kadar çok talibi bulunan golcüsü için kapıyı 15 milyon Euro’dan açması, transferi Fenerbahçe için fazlasıyla zorlaştırıyor. Dennis, bilek sakatlığı yaşamadan önce 33 maçta 9 gol atmıştı.

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