THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Fenerbahçe'ye gelmedi bedavaya gitti! Şimdi şov yapıyor

Fenerbahçe'de Comolli’nin sezon başında alamadığı Bamba, Fransa Ligi’nde 9 maçta 7 gol, 1 asistle oynadı.

09 Ekim 2018 Salı 10:51
Fenerbahçe'ye gelmedi bedavaya gitti! Şimdi şov yapıyor

Damien Comolli'nin sportif direktörlük görevine getirilmesinin ardından transfer etmek için büyük çaba harcadığı uzun süre medyanın da gündemini meşgul eden Jonathan Bamba, Saint Etienne'den Fenerbahçe yerine Lille'ye transfer olunca, Sarı-Lacivertliler de Andre Ayew'i kiralamıştı. İşte o Jonathan Bamba şimdi Fransa Ligi'nin altını üstüne getiriyor.

BEDAVAYA GİTTİ
Lille'e bedelsiz transfer olan Bamba, 9 maçta 7 gol ve 1 asistle ligin en değerli oyuncularından birisi oldu..

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:51
  1. fenerbahçe
  2. jonathan bamba

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Koç'un Yanal kararı!
    1. Ali Koç'un Yanal kararı!
    2. Enflasyonla Mücadele Programı bugün..
    3. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mutluluğu!
    4. Goller Novak'tan sorulur
    5. CHP’li belediye borcu da yolsuzluğu da..
    6. Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama!..
    7. Cemal Kaşıkçı kaybolmadan 3 gün önce..
    8. Bursa'da cezaevi firarisi enselendi
    9. Enerji Bakanı Dönmez tarih verdi: İlk..
    10. Borsa, piyasaya yükselişle başladı
    11. Fenerbahçe masaya oturdu! Anlaşma an..
    12. Galatasaray'a Ukraynalı yıldız! Ocakta..
    13. Altın piyasaya düşüşle başladı! İşte..
    14. Ticaretimizi konuşarak büyüttük
    15. Fatih Terim talimat verdi! Teknik..
    16. Fenerbahçe'ye gelmedi bedavaya gitti!..
    17. Trabzonspor'un gizli gücü!
    18. Otomobilde elektrikli üretim yılı
    19. Facebook'tan Apple sürprizi
    20. Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı