THY - İmaj
0553 313 94 23

Fenerbahçe'ye çılgın proje! 'Şükrü Saraçoğlu'nu yıkalım...'

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, sarı lacivertli takım için 'çılgın proje' önerisinde bulundu. Kutlualp'in önerdiği modern ve büyük stat, camiadan çok olumlu tepkiler aldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:16
Fenerbahçe'ye çılgın proje! 'Şükrü Saraçoğlu'nu yıkalım...'

Ali Koç’un Başkan seçilmesinden sonra Sarı-Lacivertli taraftarlar kombine biletlere inanılmaz ilgi göstermişti.
 
F.Bahçe’nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, 50 bin 509 kişi kapasiteli Şükrü Saracoğlu Stadı’nın kapasitesinin uzun vadede 80 bine çıkarılması gerektiğini söyledi. Kutlualp, “50 bin kişilik stat yetmeyecek, Camiada ortak bir karar alınırsa İstanbul Park’ın olduğu yere 80 bin kişilik Allianz Arena benzeri modern bir stadyum yapılabilir” dedi.
 
AVM ve REZİDANSLARDAN GELİR
 
Kutlualp, “Ben bir öneride bulundum. Herkes fikrini beyan edip tartışabilir. Olayı uzun vadeli düşündüm. Gerekirse referandumumuzu da yaparız. Şu andaki yere de Zorlu benzeri bir AVM ve rezidans yapılabilirse elde edilecek gelirle borçları kapatırız. Artık Barcelona, Real Madrid ve Manchester United gibi bir F.Bahçe’nin temellerini atma zamani geldi” yorumunda bulundu. Bu öneriye taraftarlar sosyal medyada büyük bir destek verdi.

Kaynak: Akşam

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 10:16
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Şükrü Saraçoğlu
  4. Hakan Bilal Kutlualp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brent petrolün varili 77,33 dolar
    1. Brent petrolün varili 77,33 dolar
    2. Mahalleli isyan etti! 'Kadın..
    3. Askeri şarampole yuvarlandı: Yaralı..
    4. Kayseri'de 'kimyasal' tehlike!..
    5. Kılıçdaroğlu'nu bitiren gelişme! Sayı..
    6. İşte bu haftaki Cuma hutbesi: Allah’ın..
    7. Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç..
    8. Fenerbahçe'ye çılgın proje! 'Şükrü..
    9. Flaş! İzmir sapığı tutuklandı!
    10. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    11. MHP vekil çıkaramamıştı! İl Başkanı..
    12. Siviller sınıra akıyor! Sayı 350 bini..
    13. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    14. Rusya'dan İngiltere açıklaması: Bizi..
    15. O şehir yanıyor!
    16. Adana'da 'TOZ' eylemi!
    17. Tırnakçı suçüstü yakalandı! Sabıkası..
    18. Çin'den ABD'ye jet misilleme!
    19. Çiftlikbank mağdurları çıldıracak!..
    20. Murat Bardakçı'dan bomba teklif! Adam..
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme' deyip ölmüştü! Bakın kimin oğlu çıktı
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme' deyip ölmüştü! Bakın kimin oğlu çıktı
    Sanatçı bozuntusu Berna Laçin'e tokat gibi cevap!
    Sanatçı bozuntusu Berna Laçin'e tokat gibi cevap!