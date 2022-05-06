Fenerbahçe'ye Belçikalı forvet geliyor

Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde büyük çıkış yakalayan Fenerbahçe, son 11 maçından 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak ikinciliğe kadar yükseldi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve bu klasta bir kadro kurma hedefinde olan sarı-lacivertlilerde öncelik gidecek isimler... Transferleri kampa yetiştirmek isteyen ve özellikle hücum bölgesindeki alternatifleri güçlendirmek isteyen Kanarya, girişimlere ise şimdiden başladı.

Süper Lig'de son 11 haftada 10 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe; ligi 2. sırada tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı planlıyor.

Sarı-lacivertliler Devler Ligi klasında bir kadro kurmayı planlarken, yeni sezon kamp dönemi öncesi transferleri tamamlamak istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Kanarya, dünyaca ünlü bir hocaya takımı emanet etme peşinde... Fakat İsmail Kartal'ın gösterdiği performans ve oyuncularla kurduğu ikili ilişkiler sonrası yönetimin ne karar vereceği de merak konusu...

1 Haziran 2021-28 Şubat 2022 tarihleri arasında 9 aylık bilançosunu açıklayan F.Bahçe, 133 milyon TL zarar beyanında bulundu.

Takıma gelecek isimler kadar gidecekler de önem taşırken, yönetim hem transferlere kaynak oluşturmak hem de yabancı sayısını azaltmak için harekete geçti.

A Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi bitecek Arjantinli yıldız Jose Sosa ile devam edilmemesi bekleniyor.

Yeni sezonda yürürlüğe girecek 7+4 yabancı sınırı nedeniyle F.Bahçe; 1 yıl mukavelesi kalacak Lemos, Samatta, Max Meyer ve Filip Novak'ın da takımdan ayrılabileceği kaydedildi.

F.Bahçe'de son gelişmeler bu yöndeyken, hücum bölgesi daha da alternatifli bir hale getirilmek isteniyor.

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir forvet geldi. İşte detaylar...

LOIS OPENDA BOMBASI!

Fenerbahçe'nin bonservisi Club Brugge'da bulunan ve Vitesse'de kiralık olarak forma giyen Lois Openda ile ilgilendiği kaydedildi.

22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde "Vitesse'ye başarılı bir şekilde veda etmek istiyorum. Ardından kariyerimde yeni bir sayfa geliyor. Ama şimdilik bir yorum yapmayacağım" açıklaması yapmıştı.

Ayrılık sinyali veren ve sezon sonunda Brugge'a geri dönecek Openda'yla ayrıca PSV'nin de ilgilendiği bilgisi geçildi.

Fas asıllı Belçikalı oyuncu bu sezon 43 maça çıkarken; 20 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

U-21 takımıyla da 15 maça çıkan Openda, burada da başarılı bir performans sergiledi ve 13 gol kaydetti.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.75'lik santfor, ayrıca sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

Openda'nın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak gözüküyor.