Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçın stadı değişti
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçının stadının değiştiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'daki karşılaşmanın, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağı belirtildi.