Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Nabil Dirar, Sivasspor maçında forma giyecek mi? Fenerbahçe'ni yıldız futbolcularından Nabil Dirar'ın oynanacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de sakatlığı geçmeyen Nabil Dirar, Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.



Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında da yer almayan Dirar, böylece üst üste 2. maçını kaçırmış oldu.



Öte yandan Dirar'ın sakatlığını tam olarak atlatmaması nedeniyle Fas Milli Takımı'ndan da affını istediği belirtildi.

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