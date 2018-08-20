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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da!

Rusya ekiplerinden Krasnodar'da forma giyen Cristian Ramirez, Fenerbahçe ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:08
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin transer gündemindeki isimlerden FK Krasnodar'ın sol beki ?Cristian Ramirez, İstanbul'a geldi. Ramirez'i getiren uçak Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı.

FENERBAHÇE'Yİ SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI

Ayrıca Ramirez Fenerbahçe Spor Kulübünü sosyal medya hesaplarından takibe aldı. Rusya medyasına göre Cristian Ramirez'e Krasnodar kulübü Fenerbahçe ile görüşmesi için izin verirken, Ramirez'in anlaşması ve sağlık kontrolünden geçmesi durumunda Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

1.74 boyundaki ve 24 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu yolculuğu öncesi sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu.

İşte Ramirez'in sosyal medya hesabından takipçileriyle uçağa binmeden önce yaptığı paylaşım:

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:08
  1. Fenerbahçe
  2. Krasnodar
  3. İstanbul
  4. Rusya

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