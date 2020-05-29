Fenerbahçe'nin yeni yardımcı antrenörü Aurelio: "Evime döndüğüm için mutluyum"

ANKARA (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, 2003-2008 yıllarında futbol oynadığı sarı-lacivertli camiaya döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Aurelio, FB TV'ye yaptığı açıklamada, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Ortam mükemmel. Teknik ekip ve oyuncular bana çok destek oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan çok fazla mesaj gönderiyorlar. Evime döndüğüm için mutluyum. Geçmişte yaşadığımız mutlulukları tekrarlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla güzel zamanlar geçirdiğini aktaran Aurelio, "2003 senesinde Fenerbahçe'ye geldim ve 5 sezon oynadım. Burada çok mutluydum. Fenerbahçe benim bugüne kadar en mutlu olduğum, benim için en önemli kulüp. Hala kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu. Çok çalışıp, eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağını hatırlatan sarı-lacivertli antrenör, "Trabzonspor'la Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacağımız çok önemli bir maç var. İnşallah Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayacağız. Futbolcular, evden video konferans üzerinden antrenman yaptıkları dönemde zaten çok iyi bir şekilde çalışmış. Şimdi sahada daha çok toplu ve fizik üzerine idmanlar yapılıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Herkes özverili şekilde çalışıyor. Takımın amacı, her geçen gün fizik-kondisyon anlamında daha iyiye gidip, lig tekrar başladığında hazır olabilmek." şeklinde konuştu.

Takımdaki Brezilyalı futbolcuları da değerlendiren Aurelio, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jailson ve Luiz Gustavo müthiş karakterler. Daha yakın muhabbet ediyoruz. Çok iyi oyuncular. Fenerbahçe'ye nasıl daha iyi katkı sağlayabilirler diye sürekli konuşuyoruz. Daha da iyi katkı sağlayacaklar. Onlar burada olduğu için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'ye yardım ederler. Bence Brezilyalılar ile Türkler çok benzer. Çok sıcak insanlar. İyi anlaşıyorlar. Hemen adaptasyon sağlayabiliyorlar."

Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Chelsea ve A Milli Futbol Takımı'yla Çekya'ya karşı oynadıkları karşılaşmaları unutamadığını dile getiren Aurelio, "Chelsea ile oynadığımız ilk maçı hatırlıyorum. Kadıköy'de 2-1 kazandık. Her zaman hatıramdadır. Harika atmosfer vardı. Milli takımda da Çekya maçını her zaman hatırlıyorum. 2-0 geriye düşüp, 3-2 çevirmiştik maçı. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Orada da harika atmosfer vardı." değerlendirmesinde bulundu.



