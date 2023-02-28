Fenerbahçe'nin yeni transferi sessiz sedasız ilk antrenmanına çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, altyapı için Afrika'da çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'a geçtiğimiz günlerde getirilen 8 Gambiyalı futbolcudan sonra, Nijerya'dan 6, Fildişi Sahili'nden de 3 genç futbolcu daha İstanbul'a gelecek.

Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı; pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Afrika'dan transfer edilen isimlerden biri olan Cherno Alagie Jobe da dün A takımla idmana çıktı. Sarı Lacivertliler'in gelen genç futbolculardan çok ümitli oldukları ifade edildi.