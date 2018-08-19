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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Sağlık kontolünden sonra imzayı atacak

Rusya Premier Ligi takımlarından Krasnodar’ın sol beki Cristian Ramirez, Süper Lig devi Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul’a indi. Ekvadorlu futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor

19 Ağustos 2018 Pazar 14:02
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Sağlık kontolünden sonra imzayı atacak

Krasnodar’da başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Ekvatorlu 23 yaşındaki genç futbolcu Cristian Ramirez, kulübünden izin alarak İstanbul’a yola çıktı.

Budapeşte’de bulunan futbolcu İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na gideceği uçak biletini sosyal medya hesabından paylaştı. Ayrıca Ramirez Fenerbahçe Spor Kulübü'nü sosyal medya hesaplarından takibe aldı. Rusya medyasına göre Cristian Ramirez’e Krasnodar kulübü Fenerbahçe ile görüşmesi için izin verirken, Ramirez’in anlaşması ve sağlık kontrolünden geçmesi durumunda Fenerbahçe’ye imza atması bekleniyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 14:02
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