Fenerbahçe'nin yeni kalecisini açıkladı! İmzayı atacak, uçak her an inebilir

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Altay Bayındır'ın performansından sonra transferde önceliğini kaleciye veren Kanarya'ya güzel bir haber geldi. İşte detaylar...

Fred ve Cengiz Ünder transferleriyle Avrupa çapında gündem olan Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oluyor. Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Yaz transfer döneminde kadrosunu Edin Dzeko, Ryan Kent, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Cengiz Ünder, Fred, Sebastian Szymanski ve Mert Müldür gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri devam ediyor.

Kadrosuna kattığı önemli yıldızlarla şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler rotasını kaleci transferine çevirdi.

Gaziantep FK ile oynanan maçta tribünlerin tepkisini çeken Altay Bayındır'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, milli kalecinin yerine hangi ismin transfer edileceği belli oldu.

Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki milli kaleciyle uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, transferde sona gelinmişti.

Milliyet'e göre; 28 yaşındaki file bekçisinin transferinde pürüz çıkması halind ise sarı-lacivertliler bu kez Keylor Navas'a yönelecek.

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PSG'den ayrılmak isteyen Kosta Rikalı eldivenin başta MLS ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkeden talibinin olması transferi zorlaştırıyor.

Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer kaleci adayı ise David De Gea. İngiliz basını, geçtiğimiz haftalarda 12 yıllık Manchester United kariyerini noktalayan ve kulüpten ayrılan İspanyol eldivenle Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.

Menajeri aracılığıyla birçok teklif alan 32 yaşındaki file bekçisini MLS’ten Lionel Messi’nin formasını giydiği Inter Miami’nın yanı sıra Suudi Arabistan’dan Al Nassr’ın da istediği belirtiliyor.