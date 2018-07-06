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Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oldu

Volkan Demirel ile 1 yıllık sözleşme kararı alan sarı-lacivertli yönetim, takımın birinci kalecisi olarak David Ospina'yı belirledi.

06 Temmuz 2018 Cuma 19:13
Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oldu

Fenerbahçe, yeni sezona kalitesi tartışılmayacak bir kaleciyle başlamak istiyor... Kameni'yi göndermeye hazırlanan yönetim, 1 numara transferinde mutlu sona yakın. Gündemdeki isim David Ospina. Geçtiğimiz hafta Rusya'ya gidip, Kolombiya Milli Takımı'nda bulunan Ospina ile yüz yüze görüşen Fenerbahçe yetkilileri, bu kez de 29 yaşındaki yıldız eldivenin menacerini İstanbul'a getirdi. Sözleşmenin detayları konuşulurken, temasların oldukça pozitif şekilde ilerlediği öğrenildi.Fenerbahçe, 2 sezondur radarda olan Ospina'yı bu kez bitirmek istiyor.

3 yıllık anlaşma üzerinden görüşmeler sürerken, Arsenal da uygun bir bonservis bedeliyle Kolombiyalı kaleciyi göndermeye sıcak bakıyor. Londra ekibinin Leno'yu transfer etmesinin ardından mevcut kadroda 3. kaleci durumuna düşen Ospina'nın, Arsenal ile 1 senelik mukavelesi kaldı.

Yönetimin hedefi, önümüzdeki haftaya kadar Ospina transferini sonuçlandırmak. Kolombiya'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Ospina'nın talipleri artarken, son olarak Arjantin ekibi Boca Juniors devreye girmişti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 19:13
  1. İstanbul
  2. David Ospina
  3. Fenerbahçe
  4. Arsenal

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