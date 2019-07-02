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Fenerbahçe’nin yeni hedefi Konoplyanka!

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe’nin yeni hedefi Schalke 04 takımında kariyerini devam ettiren Yevhen Konoplyanka.

02 Temmuz 2019 Salı 14:22
Fenerbahçe’nin yeni hedefi Konoplyanka!

Sarı-Lacivertliler’e yakın kaynaklar, “Kruse’nin ardından Almanya’dan bir futbolcunun transferi daha bitti” müjdesini verdi.

Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyon olacak kadroyu oluşturmak adına titizlikle çalışan Fenerbahçe’nin kurmayları, teknik direktör Ersun Yanal’ın hücum oyuncusu isteğini yerine getirmek adına gaza basmıştı. Listedeki adaylar arasında yer alan ve kariyerini Almanya’nın Schalke 04 takımında sürdüren Yevhen Konoplyanka’nın, Alman ekibiyle yollarını ayıracağı resmen açıklandı.

Schalke’nin Sportif Direktörü Jochen Schneider de yıldız oyuncuyla ilgili bu haberi, “Kadromuzda yer alan Hamza Mendyl ve Nabil Bentaleb’in yanı sıra Yevhen Konoplyanka da başka bir takıma transfer olmak istediğini açıkladı” sözleriyle doğrulamıştı.

3 senelik olacak

Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yaratırken, Ukraynalı yıldızı uzun süredir isteyen Sarı- Lacivertliler’e yakın kaynaklardan müjdeli haber geldi. Söz konusu kaynaklar, “Max Kruse’nin ardından Fenerbahçe, Almanya’da oynayan bir yıldızın daha transferini bitirdi” açıklamasını yaptı.

Bu ismin Konoplyanka olduğu belirtilirken, 29 yaşındaki atak orta saha oyuncusunun yakın bir zamanda Türkiye’ye gelerek imzayı atması bekleniyor. Kanarya’nın, Ukranyalı futbolcuyla 3 yıl için senelik 3.5 milyon Euro’dan el sıkıştığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:22
  1. Sarı-Lacivertliler
  2. Kruse
  3. Almanya
  4. Süper Lig
  5. Fenerbahçe
  6. Ersun Yanal
  7. konoplyanka

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