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Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı isim top toplayıcı oldu

Fenerbahçe'nin geçen ay profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Faruk, derbide top toplayıcı olarak görev yaptı.

25 Eylül 2018 Salı 10:33
Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı isim top toplayıcı oldu

Fenerbahçe'nin geleceğin yıldız adaylarından gösterilen 15 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, derbide top toplayıcı olarak görev yaptı.

Kanarya’nın geçen ay profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Faruk, derbide top toplayıcı göreviyle saha kenarında yer aldı.

Sarı-Lacivertli kulübün, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzaladığı genç futbolcu, akreditasyon kartını sosyal medyadan böyle paylaştı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:33
  1. Fenerbahçe
  2. Ömer Faruk Beyaz
  3. Beşiktaş

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