Fenerbahçe'nin rakibi otel bahçesinde çalıştı
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde bu akşam oynayacağı Spartak Trnava, karşılaşma öncesi kaldıkları otelin bahçesinde sabah antrenmanı yaptı.04 Ekim 2018 Perşembe 18:51
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında bu akşam Ülker Stadyumu'nda Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.
Trnava müsabaka öncesinde sabah antrenman yaptı. Dün statta antrenman yapan Trnavalı futbolcular bu sabaha ise Ataşehir’de kaldıkları otelin bahçesinde çalışmalarına devam etti.
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