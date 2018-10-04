Fenerbahçe'nin rakibi otel bahçesinde çalıştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında bu akşam Ülker Stadyumu'nda Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.



Trnava müsabaka öncesinde sabah antrenman yaptı. Dün statta antrenman yapan Trnavalı futbolcular bu sabaha ise Ataşehir’de kaldıkları otelin bahçesinde çalışmalarına devam etti.