THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Fenerbahçe’nin rakibi otel bahçesinde antrenman yaptı

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde konuk edeceği Spartak Trnava, karşılaşma öncesi konakladığı otelin bahçesinde sabah antrenmanı yaptı.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:12
Fenerbahçe’nin rakibi otel bahçesinde antrenman yaptı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında bu akşam Ülker Stadyumu'nda Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.
 
Trnava müsabaka öncesinde sabah antrenman yaptı. Dün statta antrenman yapan Trnavalı futbolcular bu sabaha ise Ataşehir’de kaldıkları otelin bahçesinde çalışmalarına devam etti. 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:12
  1. UEFA AVRUPA LİGİ
  2. Fenerbahçe
  3. UEFA
  4. Spartak Trnava
  5. Ülker Stadyumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkonsolosluktan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    1. Başkonsolosluktan Cemal Kaşıkçı..
    2. Güney Kore'de termik santralde yangın!..
    3. Slaven Bilic, Beşiktaş'tan eski..
    4. İYİ Parti'nin kurucu başkanı istifa..
    5. 3600 ek gösterge için taslak hazırlandı
    6. Boy uzatan egzersizler nelerdir?
    7. Rusya'dan dikkat çeken Suriye..
    8. Afganistan'da saldırı: Çok sayıda ölü..
    9. Meclis Genel Kurulu toplanamadı
    10. SP'den 'af teklifi' çağrısı: Adaletle..
    11. Bomba iddia! Galatasaray golcü oyuncu..
    12. Muğla'da 14 milyon yaşında balık..
    13. Uçuk mikrobu en zayıf anı kolluyor!
    14. Fenerbahçe’nin rakibi otel bahçesinde..
    15. Avrupa ülkesinde en çok tercih edilen..
    16. Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile..
    17. İpler geriliyor! İngiltere, Rusya'yı..
    18. Milan Teknik Direktörü Gattuso..
    19. Depresyona karşı lavanta en mükemmeli
    20. ABD'yi tedirgin eden olayın faili..
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?