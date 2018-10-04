Fenerbahçe’nin rakibi otel bahçesinde antrenman yaptı
Temsilcimiz Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde konuk edeceği Spartak Trnava, karşılaşma öncesi konakladığı otelin bahçesinde sabah antrenmanı yaptı.04 Ekim 2018 Perşembe 15:12
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında bu akşam Ülker Stadyumu'nda Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.
Trnava müsabaka öncesinde sabah antrenman yaptı. Dün statta antrenman yapan Trnavalı futbolcular bu sabaha ise Ataşehir’de kaldıkları otelin bahçesinde çalışmalarına devam etti.
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