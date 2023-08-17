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Spor Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli oldu
Spor

Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-17 22:51:00 -
Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belli olacağı maçta Twente, Riga'yı 3-0'lık skorla yenerek 5-0'lık tur sonucuyla Avrupa Konferans Ligi play-off turuna yükseldi.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Riga ile Twente, Letonya’da kozlarını paylaştı.

Hollanda’daki ilk maçı 2-0 kazanan Twente, rövanştan da 3-0'lık skorla galip ayrılarak play-off biletini aldı.

Twente'nin golleri 57. dakikada Daan Rots'tan, 90'da Gijs Besselink'ten ve 90+2'de Naci Ünüvar'dan geldi.

Şu anda ilk maçta 3-1 yendiği Maribor’la Slovenya’da oynayan temsilcimiz Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde Twente ile ilk maçı 24 Ağustos’ta evinde, rövanşı ise 31 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak.

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