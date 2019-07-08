0553 313 94 23

Fenerbahçe'nin Muric transferi Arnavut basınında

- Periskopi, sarı-lacivertlilerin Muric'in ardından Arsenal'ın Arnavut asıllı Alman futbolcusu Shkodran Mustafi ile Mesut Özil'i transfer etmek istediğini iddia etti

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:38
Fenerbahçe'nin Muric transferi Arnavut basınında


PRİŞTİNE (AA) - Fenerbahçe'nin Kosovalı santrfor Vedat Muric'i transfer etmesi, Arnavut basınında geniş yankı buldu.

İnsporti adlı online spor gazetesi, Muric'in transferinin birkaç gündür gündemde olduğunu, Kosovalı futbolcuyla İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinin de ilgilendiğini yazdı.

Sözleşmenin detaylarına yer verilen haberde, transfer sonrası Muric'in altyapısından yetiştiği Kosova'nın Prizren şehrindeki Liria Kulübünün de FIFA kuralları doğrultusunda 300 bin avro yetiştirme bedeli alacağı kaydedildi.

Lajmi.net haber sitesi ise transferi okuyucularına "Vedat Muric'in Fenerbahçe'deki baş döndürücü maaşı" başlığıyla duyururken, Muric'in önce Galatasaray ile anlaşmaya vardığını ancak Kosovalı golcünün eski kulübü ile sarı-kırmızılıların anlaşamadığını yazdı.

Telegrafi.com da "Rüya gerçek olduğunda: Muric bir zamanlar Türk takımının taraftarlığını yaptı, bugün Fenerbahçe'ye transferi resmileşti" başlığıyla verdiği haberinde, Kosova Milli Takımı'nın yıldızı Muric'in ülkesinde oynadığı sıralarda Prizren Fenerbahçeliler Derneği pankartı önünde çekilen fotoğrafını paylaştı.

Sovrani adlı internet sitesi de Muric'in Kosova Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde yaptığı maçlarda attığı gollerle parladığını, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki golleriyle de baş kahraman olduğunu vurguladı.

Periskopi de Fenerbahçe'nin Vedat Muric'i transfer ettiğini sırada ise Arsenal'ın Arnavut asıllı Alman futbolcusu Shkodran Mustafi ile Mesut Özil olduğunu iddia etti.

Gazeta Blic'in Arnavutça yayını ise "Muric pembe dizisi sona erdi" başlığını kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:38
  1. Fenerbahçe
  2. Galatasaray
  3. Kosova
  4. Liria
  5. Priştine
  6. Prizren
  7. SÜPERLİG
  8. Vedat Muric

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafik dedektifi eğitimleri devam ediyor
    1. Trafik dedektifi eğitimleri devam..
    2. Almanya'nın ihracatı mayısta arttı
    3. Kuzey Ege’de düzensiz göçmene geçit yok
    4. Şaban Yılmaz kimdir nereli ve kaç..
    5. Dekan Taşmektepligil kansere yenik..
    6. "Ayaklarımız yere sağlam basmalı"
    7. 2019 yılı kurban tanıtım toplantısı..
    8. 15 Temmuz gazisi anlattı: Erdoğan..
    9. 3 metrelik dev vatozu görüntüleyen..
    10. Kuşadası Belediyesi’nde görev..
    11. Afyonkarahisar’da fasulye hasadı..
    12. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    13. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    14. Girişimciye destek yağmuru
    15. İki araç kafa kafaya çarpıştı
    16. Avrupa borsaları
    17. Rusya'nın Gürcistan kararı Türkiye'ye..
    18. Genç girişimciler dünya sosyetesinin..
    19. Turkcell'den veri merkezlerine 2..
    20. Sahipsiz köpeklere parazit bakımı
    21. Büyükçekmeceli çocuklardan renkli..
    22. MEB'den 10 maddede "özel okul tercih"..
    23. Akü hırsızları güvenlik kameralarına..
    24. Eyyübiyeli gençler yaz kampına..
    25. THY’nin ’Rüya’ uçağı, şehit Eren..
    26. Ahır yangını söndürüldü
    27. Rusya'daki sel
    28. Gaziantep’ten Japon turist atağı
    29. "Gençlerbirliği layık olduğu yerde"
    30. Mağarada besihane
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’