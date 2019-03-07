Fenerbahçe'nin konuğu USK Prag - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, USK Prag'ı ağırlayacak



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Çekya temsilcisi USK Prag'ı konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 19.30'da başlayacak.

İki takım arasında Çekya'da oynanan ilk maçı ev sahibi takım 76-54 kazanmıştı. Seride iki galibiyet elde eden takım adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe bu maçı kazanarak seriyi üçüncü maça taşımak istiyor. Sarı-lacivertli takımın kazanması halinde üçüncü maç 13 Mart'ta Kralovka Arena'da yapılacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.