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Fenerbahçe'nin konuğu USK Prag

- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, USK Prag'ı ağırlayacak

07 Mart 2019 Perşembe 10:26
Fenerbahçe'nin konuğu USK Prag


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Çekya temsilcisi USK Prag'ı konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 19.30'da başlayacak.

İki takım arasında Çekya'da oynanan ilk maçı ev sahibi takım 76-54 kazanmıştı. Seride iki galibiyet elde eden takım adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe bu maçı kazanarak seriyi üçüncü maça taşımak istiyor.

Sarı-lacivertli takımın kazanması halinde üçüncü maç 13 Mart'ta Kralovka Arena'da yapılacak.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:26
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe
  3. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
  4. USK Prag

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