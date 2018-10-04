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Fenerbahçe'nin konuğu Trnava! Muhtemel 11'ler

Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovak ekibi Spartak Trnava'yı konuk ediyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:19
Fenerbahçe'nin konuğu Trnava! Muhtemel 11'ler

Ligde ve Avrupa'da aldığı sonuçlar nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin konuğu Spartak Trnava. Temsilcimizin tek hedefi sahasında alacağı galibiyetle biraz da olsa nefes alabilmek. Fenerbahçe'de kritik maç öncesi Skrtel'in durumu belirsiz. Ancak Cocu'nun son maçlara göre önemli değişiklikler yapması bekleniyor. 

Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek.

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA

STAT: Ülker
HAKEM: Tobias Welz 
SAAT: 19:55

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustatder, Reyes, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Valbuena, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Phllip Cocu

SPARTAK TRNAVA: Chudy, Kadlec, Toth, Oravec, Hladik, Rada, Kulhanek, Jirka, Grendel, Chanturisvili, Bakos
TEKNİK DİREKTÖR: Radoslav Latal

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:19
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