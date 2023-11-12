  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunak Biden’in kafası yine karıştı Kameralara böyle yansıdı

Seyyid Nasrallah: Son Söz Savaş Alanında, Drone'larımız Her Gün İsrail Derinliğine Ulaşıyor

O ülke karıştı! 150 fabrika kapandı, 10 binden fazla işçiye soruşturma açıldı

Geleneği İmamoğlu başlattı! Sağlık Merkezi'nde 10 Kasım skandalı: Soruşturma başlatıldı

AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki

Belediyeyi resmen soymuşlar! Sadece o belediyede 1.5 milyarlık rant Bizi haraca bağladılar

17 yaşındaki Rabia Yaman’ın sır ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

FETÖ'cü emniyet müdürü operasyonla yakalandı

Savaş suçlarına bir yenisini daha eklediler! İşgalciler ilk kez kullandı

Basına sansür! İsrail'in askeri kayıplarından bahsetmek yasak
Spor Fenerbahçe'nin ilk hedefi o 6 numara!
Spor

Fenerbahçe'nin ilk hedefi o 6 numara!

Yeniakit Publisher
2023-11-12 13:31:00 -
Fenerbahçe'nin ilk hedefi o 6 numara!

Yaz transfer döneminde ön liberoya takviye yapamayan Fenerbahçe Marsilya’da son sezonunu yaşayan Senegalli yıldız Pape Gueye için harekete geçti.

Yaz transfer döneminde kadrosuna 6 numara transferi yapamayan Fenerbahçe'de bu yönde hamleler gelmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertli kurmayların Marsilya'da forma giyen ve şu anda kadro dışı kaldığı bildirilen Senegalli ön libero Pape Gueye'nin durumunu araştırdıkları ve oyuncunun menajeri ile temasa geçtiklerini bildirildi.

Fenerbahçe'de 6 numaraya yeni aday: Pape Gueye

24 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye'nin Marsilya ile olan sözleşmesinin 2024 yılının haziran ayında sona erecek olması transferi kolaylaştıracak bir etken olarak görülüyor.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Pape Gueye ocak ayında transfer edilmesi durumunda bu rakamın çok daha altında bir fiyata çubuklu formayı giymesi büyük bir ihtimal.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

17 kez Senegal Milli Takım formasını sırtına geçiren Pape Gueye geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Sevilla'da kiralık olarak forma giydi... Hem mücadele hem de teknik kapas ite olarak dikkat çeken bir oyuncu olan Pape Gueye ön libero dışında merkez orta sahada da forma giyebiliyor.

Fenerbahçe, Bulgaristan'da kayıp. Bu hafta yüzümüz gülmedi!
Fenerbahçe, Bulgaristan'da kayıp. Bu hafta yüzümüz gülmedi!

Spor

Fenerbahçe, Bulgaristan'da kayıp. Bu hafta yüzümüz gülmedi!

Eski Fenerbahçeli Tuncay Şanlı'dan şok eden sözler! Senin ağzın ne söylüyor böyle! Duyan şaşkına döndü
Eski Fenerbahçeli Tuncay Şanlı'dan şok eden sözler! Senin ağzın ne söylüyor böyle! Duyan şaşkına döndü

Spor

Eski Fenerbahçeli Tuncay Şanlı'dan şok eden sözler! Senin ağzın ne söylüyor böyle! Duyan şaşkına döndü

Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı!
Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı!

Spor

Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı!

Fenerbahçe'ye para yağdı! Dudak uçuklatan gelir
Fenerbahçe'ye para yağdı! Dudak uçuklatan gelir

Spor

Fenerbahçe'ye para yağdı! Dudak uçuklatan gelir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23