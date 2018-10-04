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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı evinde ağırlayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

04 Ekim 2018 Perşembe 19:18
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovak ekibi Spartak Trnava'yı konuk ediyor.

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA

STAT: Ülker
HAKEM: Tobias Welz 
SAAT: 19:55
YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Elif Elmas, Frey, Ayew, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Phllip Cocu

SPARTAK TRNAVA: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravec, Rada, Gressak, Jirka, Grendel, Chanturishvili, Bakos
TEKNİK DİREKTÖR: Radoslav Latal

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 19:18
  1. UEFA AVRUPA LİGİ
  2. Fenerbahçe
  3. Spartak Trnava

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